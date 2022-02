Ukraine-Russia War: यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बिना बताए सीमा पर न जाने की सलाह, जारी की गई एडवाइजरी

नई दिल्ली. यूक्रेन में फंसे (Ukraine-Russia War) भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक किसी को भी बिना बताए सीमावर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है. एडवाइजरी में कहा गया है कि बॉर्डर पर जाने से पहले कीव में दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करे. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पहले ही जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले का आज तीसरा दिन है. शनिवार रात से ही रूसी सेना ने राजधानी कीव को घेर रखा है.

एडवाइजरी में कहा गया है, ‘बॉर्डर के कई चेक प्वाइंट पर हालात बेहद संवेदनशील है. हमलोग पड़ोसी देशों के दूतावास के संपर्क में हैं और यहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का काम किया जा रहा है. जो लोग बिना बताए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं उन्हें हमें मदद करने में दिक्कतें आ रही है. इसलिए वहां जाने से पहले हमें जरूर बताएं.

The first batch of evacuees from Ukraine reach Romania via Suceava border crossing.

Our team at Suceava will now facilitate travel to Bucharest for their onward journey to India. pic.twitter.com/G8nz2jVHxD

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) February 25, 2022