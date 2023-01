Video: दिल के किसी कोने में ग़म भी... उदासी भी छाई है- जानें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में CM शिवराज ने क्यों कहा ऐसा

इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मंगलवार को तीसरे और अंतिम दिन था. इस सम्मेलन के सफल आयोजन पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर प्रसन्नता जताई और कहा वह इसके समापन पर ‘भावुक’ भी महसूस कर रहे हैं. सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को लेकर की गई तैयारियां की तुलना एक बेटी की शादी के लिए की जाने वाली तैयारियों से की और साथ ही कहा कि यहां से लोगों के जाते समय यही महसूस हो रहा है कि यहीं रुक जाएं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां कहा, मेरा मन आज भाव विभोर है. आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गन भी… उदासी भी छाई हुई है. तीन दिन तक आपका साथ रहा… इंदौर आपसे एकरूप हो गया. सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की, जैसी बेटी की तैयारी करते हैं. अपनी बेटी की शादी जैसा… इंदौर का स्वागत, सत्कार, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है, तब मन में तकलीफ भी होती है.’

#WATCH | “Indore prepared to host the 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention as one prepares for a daughter’s wedding. Now at the time of your departure the heart feels heavy…aree yahin reh jao na,” says Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan at Indore pic.twitter.com/hF9l5dbwTt

— ANI (@ANI) January 10, 2023