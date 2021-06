नई दिल्‍ली. देश में कोरोना की दूसरी लहर (Corona Second Wave) की रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है लेकिन संकट अभी कम नहीं हुआ है. यही कारण है क‍ि कोरोना वैक्‍सीन (Corona Vaccine) को संक्रमण से लड़ने में सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है. कोरोना वैक्‍सीन देश के हर एक नागरिक को लगाई जा सके इसको लेकर सरकार हर तरह की कोशिश में जुटी हुई है. कोरोना वैक्‍सीन को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर जम्‍मू कश्‍मीर (Jammu, Kashmir) का एक वीडियो तेजी से वायरल (Video Viral) हो रहा है. इस वीडियो में कुछ स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी राजौरी सेक्‍टर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाने के लिए कंधे पर वैक्‍सीन के ठंडे बॉक्‍स लिए नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं.



इस वीडियो को सामाचार एजेंसी एएनआई ने शेयर किया है. वीडियो में दो महिलाओं और एक आदमी को घुटने तक बहती नदी में उतरते हुए दिखाया गया है. तीनों स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी एक दूसरे को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं क्‍योंकि उन्‍हें नदी को पार करना है. इसी दौरान पीछे से दो और स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी आते दिखाई देते हैं जिनके कंधे पर कोल्‍ड बॉक्‍स है, जिसमें वैक्‍सीन रखी जाती है.



#WATCH Health workers cross a river to reach a remote area of Kandi block in Rajouri to conduct COVID19 vaccination drive#JammuAndKashmir pic.twitter.com/9x2CH6ogb6