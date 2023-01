Video: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में फिर आया बर्फीला तूफान, डरकर बंकरों में घुसे लोग

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के गांदरबल स्थित सरबल में शनिवार को भीषण हिमस्खलन की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई. इस हिल स्टेशन में बीते दो दिनों के अंदर हिमस्खलन की यह दूसरी घटना है. इससे पहले सोनमर्ग जिले के गांदरबल में एक निर्माण कंपनी की साइट पर हुए गुरुवार को हुए हिमस्खलन में किश्तवाड़ निवासी दो मजदूरों की मौत हो गई थी.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ताज़ा हिमस्खलन एक निर्माण कंपनी के बैरक के पास हुआ, जिससे श्रमिकों में भारी दहशत फैल गई. जोजिला सुरंग का निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के महाप्रबंधक हरपाल सिंह ने बताया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हिमस्खलन के इस वीडियो में दिख रहा है कि बर्फ के बड़े-बड़े बादल बैरक की ओर बढ़ रहे हैं. इसे देखकर डरे हुए लोग चिल्लाते हुए इमारत की ओर भागे. इस बीच बर्फ की मोटी चादर बैरकों को पूरी तरह से घेर लेती है.

#WATCH | J&K: A low-intensity avalanche has hit the Sarbal area in Ganderbal. No casualties were reported.

(Video Source: Locals) https://t.co/11wu9Bv88W pic.twitter.com/AlW0a9eAQk

— ANI (@ANI) January 14, 2023