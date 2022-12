Happy New Year 2023: नए साल का देश और दुनिया में शानदार स्वागत, VIDEO और तस्वीरों में देखें जश्न

ऑकलैंड. दुनियाभर में शनिवार को लोगों ने नए साल का (New Year Celebaration) जबरदस्त तरीके से स्वागत किया. यहां दिल्ली, गोवा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और चीन में आतिशाबाजी और डांस के साथ लोग नए साल का जश्न मनाते दिखे.

नए साल ने सबसे पहले न्यूज़ीलैंड ने दस्तक दी. यहां राजधानी में ऑकलैंड से सामने आया नए साल के सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें लोग नए साल की खुशी में नाचते-गाते दिखाई दे रहे हैं.

