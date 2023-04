VIDEO: अलग अंदाज में दिखीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय वायुसेना की पोशाख पहन सुखोई जेट में भरी उड़ान

दिसपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने शनिवार को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 (Sukhoi-30) एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी. राष्ट्रपति मुर्मू फिलहाल 6 से 8 अप्रैल तक असम के दौरे पर हैं. सुखोई -30 एमकेआई रूस के सुखोई द्वारा विकसित और भारत के एयरोस्पेस दिग्गज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित एक ट्विन-सीटर मल्टीरोल फाइटर जेट है. विशेष रूप से, राष्ट्रपति तीनों सेवाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 7 अप्रैल (शुक्रवार) को राष्ट्रपति मुर्मू ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव-2023 का उद्घाटन किया था और गुवाहाटी में गौहाटी उच्च न्यायालय के 75 साल पूरे होने के समारोह में भी शामिल हुईं थीं. उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में माउंट कंचनजंगा अभियान-2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.

#WATCH | President Droupadi Murmu to take sortie on the Sukhoi 30 MKI fighter aircraft at Tezpur Air Force Station, Assam pic.twitter.com/DXjG3kieut

— ANI (@ANI) April 8, 2023