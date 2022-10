पुणे. महाराष्‍ट्र के बड़े शहरों में शुमार पुणे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मुंबई-पुणे रूट पर स्थित चांदनी चौक ब्रिज को उड़ा दिया गया है. यह पुल ट्रैफिक जाम की वजह बन गया था. अब इसकी जग नया ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू तरीके से हो सके. बताया जाता है कि इस पुल को ध्‍वस्‍त करने में 600 किलो विस्‍फोटक का इस्‍तेमाल किया गया था. इन विस्‍फोटकों को पुल पर 1300 जगहों पर फिट किया गया था. पुल को उड़ाने से पहले वहां धारा 144 लागू कर दिया गया था, ताकि किसी भी तरह से आवागमन न हो सके. शनिवार आधी रात के बाद इस पुल को ध्‍वस्‍त किया गया. संकेत मिलते ही कुछ ही सेकेंड में दशकों पुराना चांदनी चौक ब्रिज जमींदोज हो गया. जिस तकनीक के जरिये नोएडा स्थित ट्विन टावर को ध्‍वस्‍त किया गया, उसी के आधार पर पुणे के चांदनी चौक ब्रिज को भी विस्‍फोट कर जमींदोज किया गया.

पुणे के कलेक्‍टर राजेश देशमुख के अनुसार, एडिफ‍िस इंजीनियरिंग ने पुल को ब्‍लास्‍ट से ध्‍वस्‍त करने की प्रक्रिया को सफल बताया है. बता दें कि चांदनी चौक पुल को ध्‍वस्‍त करने की जिम्‍मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग को सौंपी गई थी. ब्रिज को कंट्रोल एक्‍सप्‍लोजन तकनीक के जरिये ध्‍वस्‍त किया गया. चांदनी चौक के जमींदोज होते ही मौके पर धूल का गुबार उठ गया. हर तरफ धूल ही धूल दिखाई देने लगा. किसी तरह के नुकसान की आशंका को देखते हुए मौके पर पहले ही किसी के भी आने-जाने पर रोक लगा दी गई थी. इस रूट से यातायात को भी रोक दिया गया था.

