महावत के अंतिम दर्शन करने के लिए 20 KM चलकर आया हाथी, VIDEO कर देगा भावुक

कोट्टायम. जानवर अपने मालिक से बेपनाह मोहब्‍बत करते हैं. मालिक के साथ रहते हुए उनका विशेष जुड़ाव हो जाता है, यही कारण है कि अगर कभी मालिक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका असर घर के सदस्‍यों के साथ पालतू जानवरों पर भी साफ दिखाई देने लगता है. ऐसा ही कुछ केरल (Kerala) के कोट्टायम (Kottayam) में देखने को मिला. यहां पर कैंसर (Cancer) से महावत ( Mahout) की मौत हो जाने की खबर सुनकर एक हाथी (Elephant) 20 किलोमीटर का सफर तय कर उसके घर पहुंचा और महावत के अंतिम दर्शन किए. सोशल मीडिया (Social Media) पर इंसान और हाथी के बीच इस अटूट प्‍यार का वीडियो वायरल (Video Viral) हो गया. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई भावुक हो जा रहा है.



बता दें कि केरल के कोट्टायम में रहने वाले ओमानचेतन की 3 जून को कैंसर से मौत हो गई थी. ओमानचेतन 74 साल के थे. कुन्नक्कड़ दामोदरन नायर उर्फ ओमानचेतन का अपने हाथियों से विशेष लगाव था. बताया जाता है कि ओमानचेतन पिछले 60 सालों से हाथियों की देखभाल कर रहे थे. यही कारण है कि हाथियों का भी ओमानचेतन से विशेष जुड़ाव हो गया था. ओमानचेतन अपने सभी हाथियों में से पल्लत ब्रह्मदथन नामके हाथी से विशेष लगाव रखते थे.



Touching. Elephant paying last respect to his Mahout. WA forward. pic.twitter.com/lZjBRyEdpO