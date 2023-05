विराट कोहली की शरण में यशस्वी जायसवाल, लंदन से आया वीडियो, डब्ल्यूटीसी फाइनल की कर रहे तैयारी

नई दिल्ली. भारत के युवा बैटर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) की तैयारियों में जुट गए हैं. लंदन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें यशस्वी को विराट कोहली (Virat Kohli) बैटिंग की टिप्स दे रहे हैं. यशस्वी बड़े ध्यान से विराट की बातों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं. विराट शैडो बैटिंग के जरिए यशस्वी को कुछ बता रहे हैं. यशस्वी के लिए आईपीएल 2023 बेहतरीन रहा था. इस युवा बैटर ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए रनों का ढेर लगाया था.

बैकअप ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह यशस्वी टीम इंडिया से लंदन में जुड़े हैं. गायकवाड़ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. 21 साल के यशस्वी ने आईपीएल के 16वें सीजन में 14 मैचों में 625 रन बनाए. लेफ्ट हैंड बैटर यशस्वी पहली बार टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल रहे हैं. आईपीएल के शानदार प्रदर्शन को देखकर उन्हें टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठ रही थी.

