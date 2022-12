Video: राहुल गांधी बोले- भारत जोड़ो यात्रा में कुत्ते भी आए, लेकिन...

नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही पार्टी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गई. इस मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली में लाल किले के पास लोगों को संबोधित किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी के इस भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने कुत्ते सहित कई जानवरों का जिक्र करते हुए भारत जोड़ो यात्रा को प्रेम और अहिंसा का संदेश वाला बताया.

राहुल गांधी ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा, ‘पता नहीं इसमें (यात्रा में) आपने देखा होगा या नहीं… इसमें कुत्ते भी आए… अगर आप टीवी देख रहे होते तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुत्ते को किसी ने नहीं मारा… किसी ने नहीं मारा… इसमें गाय भी आई, भैंस भी आई… सुअर भी आए… मैंने देखा… तो सब जानवर आए और यहां पर कोई नफरत नहीं… जैसा हमारा हिन्दुस्तान है वैसे ही यह यात्रा है… कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं.’

#WATCH | In Bharat Jodo Yatra, dogs also came but no one killed them. Cow, buffaloes, pigs, all animals came. This Yatra is like our India, no hatred, no violence: Congress MP Rahul Gandhi in Delhi pic.twitter.com/npVQK6mcU1

