ऐतिहासिक 'सेंगोल' बनाने वाले वुम्मिदी बालाजी ने पीएम मोदी का जताया आभार, उद्घाटन समारोह में देंगे भेंट

नई दिल्ली. भारत का नया संसद भवन ‘चौड़ा सीना’ किए हुए तैयार खड़ा है. आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने वाले हैं. लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सच मायने में देखा जाए तो भारत का इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है.. ऐसा कहना है मदुरै अधीनम के 293वें प्रधान पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल का, जो इसी दिन पीएम मोदी को सोने-चांदी से बना ‘सेनेगल’ तोहफा में देंगे. आपको बताते चले कि ये ‘संगोल’ पहली बार नहीं दिया जा रहा है. अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाला नेहरू को ये अंग्रेजों से भारत में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने के लिए 14 अगस्त, 1947 को ऐतिहासिक राजदंड ‘संगोल’ मिला था.

वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स के चेयरमैन वुम्मिदी सुधाकर ने यह ऐतिहासिक ‘सेंगोल‘ बनाया था. उनके परपोते वुम्मिदी बालाजी जौहरी ने कहा है कि ‘हम ‘सेंगोल’ के निर्माता हैं. इसे बनाने में हमें एक महीने का समय लगा है. यह सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड से बना है. मैं उस समय 14 साल का था… हम पीएम मोदी के आभारी हैं…’ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आमंत्रण पर उनका शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने आगे कहा कि जब मैं नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो उन्हें ये ‘संगोल’ भेंट करूंगा. इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद.

#WATCH | “We’re the makers of the ‘Sengol’. It took us a month’s time to make it. It is made of silver & gold plated. I was 14 years at that time…we’re grateful to PM Modi…” says Vummidi Sudhakar, the chairman of Vummidi Bangaru Jewellers which made historic spectre ‘Sengol’. pic.twitter.com/WN0JenXMK6

#WATCH | …”Today after 75 years, ‘Sengol’ is being remembered. Govt is recreating the entire event that happened in 1947. Very nostalgic and a beautiful feeling for us that our forefathers were part of history and now we’re also going to witness the recreation of that event”:… pic.twitter.com/5uzNFYn1s2

