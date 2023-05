'दुनिया में मिलिट्री फील्ड में नया रिवोल्यूशन', NDA पासिंग आउट परेड में बोले CDS अनिल चौहान- हम भी बना रहे थियेटर कमांड

पुणे. एनडीए के 144वें कोर्स की पासिंग आउट परेड (NDA passing out parade) के मौके पर कैडेटों को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान (CDS General Anil Chauhan) ने कहा कि ‘हम सैन्य मामलों में एक नई क्रांति देख रहे हैं, जो ज्यादातर तकनीक से संचालित है… भारत की सेनाएं भी एक बड़े बदलाव की राह पर हैं, सामूहिकता, एकीकरण और थियेटर कमांड (theaterised commands) को तैयार करने की तैयारी में हैं.’ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ‘हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब वैश्विक सुरक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक व्यवस्था डांवाडोल हालत में है.’

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ‘यूरोप में जंग, हमारी उत्तरी सीमाओं पर पीएलए की निरंतर तैनाती और हमारे निकट पड़ोस में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल, ये सभी भारतीय सेना के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं. भारत की सेनाएं नियंत्रण रेखा पर हमारे दावों की वैधता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ‘सेनाएं न केवल हमारे निकट पड़ोस बल्कि दूर के पड़ोस में भी शांति और स्थिरता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभाती हैं.’

