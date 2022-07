हमने गांधी-नेहरू के नाम पर बहुत कुछ अर्जित किया, अब बलिदान का वक्त: कर्नाटक MLA का बयान

बेंगलुरु. कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर और वर्तमान विधायक कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने कहा है कि पार्टी के नेताओं को अपने सभी आंतरिक मतभेद भुलाकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को मदद करनी चाहिए. उन्होंने पार्टी नेताओं से आह्वान किया है कि वे सोनिया गांधी के समर्थन में आगे आएं. उन्होंने कहा जो भी अंदरूनी मतभेद हैं, उन्हें दरकिनार कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह सोनिया गांधी के समर्थन में खुद को समर्पित कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम सभी को सोनिया गांधी की मदद में बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए.

रमेश कुमार ने कहा, हम सभी ने जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के नाम पर बहुत कुछ अर्जित किया है. नेहरू गांधी परिवार की 3-4 पीढ़ियों के दम पर यह सब हुआ है. उन्होंने कहा कि हम सभी को बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए.

We have earned enough to last us for 3-4 generations in the name of #Nehru, #Indira and #SoniaGandhi

This is our chance to repay their debt. We must stand by the Gandhi family.”

