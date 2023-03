VIDEO: 'पहले बिंदी लगाओ, पति जिंदा है ना...' : महिला विक्रेता पर भड़के कर्नाटक के बीजेपी सांसद

बेंगलुरु. कर्नाटक के कोलार जिले से भाजपा सांसद एस मुनिस्वामी ने महिला दिवस पर एक कार्यक्रम के दौरान अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद खड़ा कर दिया. वे एक महिला विक्रेता पर चिल्लाने को लेकर सुर्खियों में हैं. महिला को अपने माथे पर बिंदी लगाने के लिए कहने वाले उनके बयानों पर कई हलकों से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

दरअसल, बीजेपी सांसद महिला दिवस के मौके पर आयोजित एक प्रदर्शनी और बिक्री मेले में शामिल हो रहे थे, जिसका उद्घाटन उन्होंने बुधवार को किया था. विधायक एक स्टॉल पर रुके, जहां कपड़े बिक्री के लिए रखे गए थे और इसी समय उन्होंने एक महिला को बिंदी नहीं लगाने पर डांटा.

कोलार से बीजेपी के लोकसभा सांसद ने कहा, ‘पहले बिंदी लगा लीजिए. आपके पति जिंदा हैं, है ना? आपके पास कॉमन सेंस नहीं है.’ इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

“Wear a Bindi first. Your husband is alive, isn’t he. You have no common sense” says this #BJP MP #Muniswamy to a woman vendor.#Karnataka #Kolar #WomensDay pic.twitter.com/YSedSDbZZB

