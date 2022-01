ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क में अपनाएं ये खास तरीका, हांगकांग के हेल्थ एक्सपर्ट ने दी बड़ी राय

WHO की चेतावनी: मौजूदा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज काफी नहीं, करना होगा उपाय

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Corona New Variant Omicron) ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है. ओमिक्रॉन की वजह से विश्व भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल आया है. भारत में महज दस दिन के अंदर कोविड संक्रमण के दैनिक मामलों (Corona Cases in India) की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ ओमिक्रॉन (Omicron Cases in India) और कोरोना संक्रमण के बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) और मास्क के प्रयोग और हांथों को लगातार धुलने की सलाह दे रहे हैं. अगर इन नियमों का ठीक प्रकार से पालन किया जाए तो संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है. अब जब ओमिक्रॉन कोरोना के दूसरे अन्य वेरिएंट की तुलना में काफी रफ्तार से फैल रहा है तो हांगकांग के विशेषज्ञों ने उच्च जोखिम वाले मरीजों को मास्क के प्रयोग को लेकर एक बड़ी राय दी है.

हांगकांग के दो वायरस एक्सपर्ट ने कहा कि जो उच्च जोखिम वाले लोग है उन्हें चेहरे पर दो मास्क का प्रयोग करना चाहिए. एक्सपर्ट का कहना है कि ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से फैल रहा है ऐसे में जो लोग गंभीर बीमारी या फिर अन्य कारणों से उच्च जोखिम में हैं उन्हें पहले एक सर्जिकल मास्क का प्रयोग करना चाहिए उसके बाद कपड़े के मास्क का प्रयोग करना चाहिए.

एक्सपर्ट का कहना है कि सर्जिकल मास्क सामान्यत: हल्के और ठीले होते हैं जो पूरी तरह से संक्रमण से बचाव करने में सक्षम नहीं होते ऐसे में इसके उपर से कपड़े का मास्क दोहरी प्रोटेक्शन देता है. हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर और सरकार की वैज्ञानिक समिति के सदस्य डेविड हुई ने कहा कि उच्च जोखिम वाले समूहो, अत्यधिक संक्रमित जगहों और सार्वजनिक जगहों पर जानें पर दोहरे मास्क का प्रयोग करें.

प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूएन क्वोक-युंग ने स्थानीय रेडियो को बताया कि पुरानी बीमारियों वाले लोग या जो कोविड के टीके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, साथ ही हवाई अड्डे के कर्मचारियों जैसे उच्च जोखिम वाले श्रमिकों को भी दोहरे लेयर या फिर डबल मास्क को प्रयोग में लाना चाहिए. दोहरे मास्क से फिल्टर क्षमता बढ़ जाती है.

गौरतलब है कि वैज्ञानिकों की यह सलाह ऐसे समय पर है जब ओमिक्रॉन तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है और वायरस का यह नया रूप उन जगहों पर भी अपनी पैठ बना रहा है जहां लोग पहले से ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं. मास्क लगाने के बावजूद कई लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि खराब क्वालिटी का मास्क और गलत तरह के मास्क के प्रयोग से संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है. ऐसे में अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचना है तो डबल मास्क का प्रयोग करना चाहिए.

Tags: Face mask, N95 Mask, Omicron