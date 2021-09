Weather Alert: दिल्ली में फिर से हुई झमाझम बारिश, अगले हफ्ते देश के कई राज्यो में बदलेगा मौसम का मिजाज

नई दिल्ली. अगस्त में देश के कई हिस्सों में कम बारिश (Rain) हुई. लेकिन अब सितबंर का महीना शुरू होते ही मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले दो हफ्तों तक देश के ज्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश होगी. उधर राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात को भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई. राष्ट्रीय राजधानी में इस हफ्ते 200 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. ये सितंबर में होने वाली औसत 129.8 मिमी बारिश से काफी अधिक है. आम तौर पर महीने के पहले दो दिन सिर्फ 16.7 मिमी बारिश ही होती है.

आईएमडी के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आएगी. लेकिन सात सितंबर से बारिश का एक और दौर शुरू होने की उम्मीद है. सितंबर के लिए अपने पूर्वानुमान में आईएमडी ने कहा, ‘उत्तर पश्चिम के कई इलाकों में सामान्य से लेकर सामान्य से कम बारिश का अनुमान है.’

