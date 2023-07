नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में भारी बारिश की खबरें लगातार आ रही हैं. कई जगह इससे भारी नुकसान की भी खबरें हैं. जम्मू कश्मीर से हिमाचल, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक बारिश के बीच नदियों में उफान और बाढ़ से तबाही हो रही है. पहाड़ दरक रहे हैं. भूस्खलन की घटनाओं ने पहाड़ों पर पर्यटकों का रास्ता रोक दिया है. हाईवे जाम हो रहे हैं.

जम्मू के रियासी जिले के बुद्धल माहौर रोड पर भारी भूस्खलन से यातायात ठप हो गया. यहां पहाड़ भरभराकर नीचे नदी में समा गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दूर से लोगों द्वारा मोबाइल पर कैद किए गए वीडियो में भूस्खलन के कारण जमीन दरक रही है और पहाड़ की मिट्टी जमीन के नीचे खाई में बह रही नदी में गिरती दिख रही है. जिस हिस्से में जमीन खिसकी है उस पर एक सड़क भी आपदा के कारण कट गई है.

#WATCH | Jammu and Kashmir | A major landslide occurred on Budhal Mahore Road, in Reasi District.

(Video shot by civilian, confirmed by BRO) pic.twitter.com/cvjuiMiaDF

