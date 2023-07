मुंबई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. महाराष्ट्र में भी बारिश का कहर जारी है. मुंबई में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण यातायात बाधित रहा और मध्य और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं. जलभराव के कारण अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया. इस बीच ठाणे कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूल और जूनियर कॉलेज 21 जुलाई को बंद रखे जाने का आदेश दिया. वहीं एनडीआरएफ के बचाव दलों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के भूस्खलन प्रभावित इरशालवाड़ी गांव में मलबे से पांच और शव बरामद किए, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है.

आईएमडी ने मुंबई और उसके उपनगरों और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया किया था. इसी के साथ कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है. बारिश के चलते अंधेरी सबवे को शुक्रवार को जलभराव के कारण बंद कर दिया गया. महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की बिलोली तहसील के 1,000 लोगों को भारी बारिश के कारण 12 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. हरनाली, मछनूर, बिलोली, गोलेगांव, अराली, कसाराली, बेलकोनी, कुंडलवाड़ी और गंजगांव सहित 12 गांवों के लगभग 1,000 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है. ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

#WATCH | Maharashtra: Waterlogging in various parts of Mumbai due to rainfall.

हिमाचल में बारिश से 3 की मौत, 22 जुलाई तक स्कूल बंद

हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई. भारी बारिश के मद्देनजर सांगला और निचार तहसील में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को 22 जुलाई तक बंद घोषित कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई. हिमाचल प्रदेश में 22 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

राजस्थान में बारिश की चेतावनी

आईएमडी ने राजस्थान सहित 2 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. अजमेर, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर, नागोर, पाली और जालौर सहित 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging triggered due to heavy rainfall witnessed in Sion Circle in Mumbai. Latest visuals from the area. pic.twitter.com/ZIw6fwYP9V

