Today'S Weather Update: पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास (Yaas Cyclone) बंगाल, ओडिशा और झारखंड होते हुए बिहार तो पहुंचा पर अब यह कमोजर पड़ गया है. यास के कारणदेश के कई इलाकों में अभी भी मौसम (Weather) में बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जहां दिल्‍ली में अगली तीन दिन बारिश (Rain) का अनुमान जताया है वहीं यूपी के भी कुछ हिस्‍सों में बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मासून के केरल पहुंचने में थोड़ा देरी हो सकती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में आगमन में दो दिन की देरी हो सकती है और राज्य में अब इसके 3 जून तक पहुंचने का अनुमान है.



मौसम में हो रहे बदलाव का असर दिल्‍ली में अगले कुछ दिन तक देखने को मिल सकता है. दिल्‍ली के लोगों को बढ़ते तापमान से राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्‍ली और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार से हल्‍की बारिश या गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है. राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में अगले बुधवार तक बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर क्षेत्र पर पड़ने का अनुमान है जिससे बुधवार तक हल्‍की बारिश होने की संभावना है. आज और कल ज्‍यादा बारिश का अनुमान है.



30-05-2021; 2200 IST; Thunderstorm/ Duststorm with light to moderate intensity rain and winds with speed of 30-60 Km/h would occur over and adjoining areas of Roorkee, Naziababad, Saharanpur, Nadbai, Bharatpur, Deeg during next 2 hours. pic.twitter.com/JPUfmGWUOL