एसडीआरएफ कांगड़ा और मैक्लोडगंज पुलिस ने बारिश के चलते करेरी झील में फंसे हुए 26 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया.

#WATCH | Himachal Pradesh | 26 tourists rescued from Kareri Lake by SDRF Kangra and McLeodganj Police. They were stranded there due to rainfall.

