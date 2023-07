हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगी. हरियाणा में भारी बारिश के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है.

#WATCH | “Around 10 people have died in the floods so far, but the number can rise, 2 are missing, and many cattle have died…assessment of the losses will be done. Rs 4 lakhs ex-gratia to be given to kin of dead…”: Haryana CM Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/1JoYqdbCRy

— ANI (@ANI) July 12, 2023