बाढ़ जैसी स्थिति पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा, ‘हम यहां बाढ़ की स्थिति और कानून एवं व्यवस्था तथा पुलिसिंग तत्व की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए हैं. हम इसका आकलन कर रहे हैं. यदि स्थिति बिगड़ती है, तो हमने एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की इकाइयों के साथ कोऑर्डिनेशन और सहयोग बनाए रखा है. अंतिम लक्ष्य यह है कि लोगों को कोई असुविधा न हो. हमारा क्षेत्र गठन जमीन पर सक्रिय है. पूरा दिल्ली पुलिस बल मौजूदा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहा है.’

