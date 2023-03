Weather Forecast: दिल्ली-मुंबई में होगी 'राहत' की बारिश... अगले कुछ दिन सुहाना रहेगा मौसम, जानें अन्य राज्यों का अपडेट

नई दिल्ली. देश में मौसम (Weather) करवट लेने लगा है. कई राज्यों में गर्मी (Summer) ने दस्तक दे दी है. फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही कई राज्यों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है. तेज धूप के साथ बढ़ता तापमान इस बात का अहसास कराने लगा है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है. मार्च में ही बढ़ती गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राहत की खबर दी है. IMD ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली (Delhi Weather) समेत कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश की संभावना है.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार IMD ने बताया है कि दिल्ली-एनसीआर, मुंबई सहित कई राज्यों में आज से बारिश शुरू हो जाएगी. बता दें कि मुंबई (Mumbai Weather) और दिल्ली में तापमान बढ़ रहा था और लोग गर्मी से परेशान होने लगे थे. लेकिन बारिश होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलेगी. लोगों के लिए बारिश (IMD Rain Alert) के लिए IMD का अलर्ट राहत के रूप में है.

IMD ने जारी किया मैप

मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार और अगले चार से पांच दिनों तक हल्की बारिश की संभावना के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. बुधवार को अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं IMD ने देश भर के मौसम के लिए एक मैप जारी किया है. मौसम विभाग द्वारा जारी इस मैप में देखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत उत्तर-पूर्व के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट है.

Nowcast warnings issued by IMD for thunderstorms and lightning. Yellow means: be updated about thunderstorm warning and orange means be prepared. @ndmaindia @DDNewsHindi pic.twitter.com/MlRr5ndbnf

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 15, 2023