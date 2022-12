Weather Alert: दिल्ली, यूपी, राजस्थान में अगले 24 घंटे पड़ेगी कड़ाके की ठंड, छाएगा बेहद घना कोहरा- IMD का अलर्ट

नई दिल्ली. उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे तक घने से बेहद घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. वहीं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में घने से बेहद घना कोहरा छाया रह सकता है. कोहरे की यह स्थिति अगले 5 दिनों तक जारी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर एडवायजरी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

मौसम विभाग की ओर से जारी एडवायजरी में बताया गया कि पहले दिन उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में घने से बेहद घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ओडीशा के कुछ तटीय इलाकों में घना कोहरा छाएगा. दूसरे दिन, उत्तर-पूर्वी राजस्थान में घने से घना कोहरा छाएगा. उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडीशा के तटीय इलाकों, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में घना कोहरा छाएगा. तीसरे दिन, पंजाब के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाएगा. चौथे दिन और पांचवे दिन पंजाब के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा.

Dense to very dense fog conditions very likely to continue over some parts of Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and West Rajasthan during next 48 hours; and over East Rajasthan and west Uttar Pradesh during next 24 hours: IMD pic.twitter.com/A2xP129iSh

