बंगाल में आकाशीय बिजली से 26 की मौतें, भारी बारिश के कारण मौसुनी-सागर आइलैंड से निकाले गए 20 हजार लोग

नई दिल्ली/कोलकाता. देश के कई राज्यों में मॉनसून (Monsoon) की बारिश शुरू हो चुकी है. पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से अलग-अलग जगहों पर 26 लोगों के मरने की खबर है. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department-IMD) ने अगले 24 घंटे में बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके बाद मौसुनी और सागर आइलैंड से तकरीबन 20 हजार लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है.



बंगाल में आकाशीय बिजली से 26 की मौत



पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से अलग-अलग जिलों में 26 लोगों की मौत हो गई. ये मौतें 3 जिलों में हुई हैं. बिजली गिरने से हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9, पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर और बांकुरा में 2-2 लोगों की मौत हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवार वालों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है.



इस सप्ताह के अंत में पूर्वी राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है. IMD ने ओडिशा में गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश की आशंका जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है. वहीं, 11 जून के आसपास बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है. ऐसे में आईएमडी का अनुमान है कि कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी.IMD Monsoon Update: दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश गर्मी से बेहाल, जानिए कब पहुंचेगा आपके शहर में मानसून



