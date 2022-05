Weather Updates: देश के कई हिस्सों में प्री-मानसून बारिश की संभावना, उत्तर भारत के लोगों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

नई दिल्ली. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि देश में भीषण गर्मी की लहर से राहत मिलने वाली है. आईएमडी के मुताबिक, अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना बेहद ही कम है. देश के उत्तर-पश्चिम हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि अगल 3 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है. वहीं मौसम विभाग ने केरल के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगर बात करें दिल्ली-एनसीआर की तो अगले 24 घंटे में यहां 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में 25 मई तक अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री तक बना रहेगा. इस दौरान आंधि और बरिश की हल्की गतिविधियां होंगीं. 26 मई के बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगेगा. वैसे आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं अगल 24 घंटे में पश्चिमी हिमालय और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी. साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती हैं.

Wet spell over Northwest & East India during 22nd to 24th with peak intensity on 23rd May over Northwest India and on 23rd & 24th May over East India:-

