Weather News: यूपी-बिहार में राहत पर पुणे में खूब बरसी 'आफत', सड़कें तालाब में तब्दील; जानें आज कहां-कहां बरसेंगे बादल

नई दिल्ली: दिल्ली, यूपी-बिहार समेत उत्तर भारत को तो बारिश से राहत मिल गई, मगर महाराष्ट्र, पुणे समेत दक्षिण भारत के राज्यों में अब भी आफत की बारिश बरस रही है. पुणे और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिशों का दौर देखने को मिल रहा है. मूसलाधार बारिश का आलम यह है कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर आया है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है. मौसम विभाग ने पुणे, मुंबई, ठाणे और पालघर में आज यानी मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि सोमवार रात में भी तेज हवा के साथ पुणे में जमकर बादल बरसे, जिसकी वजह से सड़कों पर जलसैलाब आ गया. इतना ही नहीं, इस दौरान हवा भी काफी तेज थी, जिसकी वजह से कई पेड़ उखड़ गए. मौसम विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र के पुणे शहर में सोमवार को भारी बारिश हुई और शिवाजी नगर इलाके में कुछ ही घंटों में लगभग 81 मिमी बारिश हुई. हडपसर, मार्केट यार्ड, सिंहगढ़ रोड, एनआईबीएम, बीटी कावड़े रोड और कटराज जैसे कई इलाकों में जलजमाव देखी गई.

