मौसम अपडेट: पश्चिमी विक्षोभ दिलाएगा झुलसाने वाली गर्मी से थोड़ी राहत, इन राज्यों में बारिश की संभावना

नई दिल्ली: आगामी दिनों में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से कुछ राहत मिलने की उम्मीद भारतीय मौमस विभाग की ओर से जताई गई है. आईएमडी के मुमताबिक 18 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. उत्तर-पश्चिम भारत में गर्मी के प्रकोप का प्रमुख चरण खत्म हो रहा है और बादलों की मौजूदगी बढ़ने की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में गर्मी का प्रकोप गुरुवार से कुछ कम होगा.

राजधानी दिल्ली में 9, 10 और 11 अप्रैल को गर्मी का सर्वाधिक असर देखा गया. पिछले 72 साल में अप्रैल के पहले 15 दिनों में यह सर्वाधिक था. मौसम विभाग की मानें तो केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराइकल में 14 अप्रैल तक जबकि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 13 से 17 अप्रैल के बीच भारी बारिश की संभावना है. वहीं पंजाब, दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 15 अप्रैल से हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है.

Heavy rainfall spells likely to continue over Kerala-Mahe & Tamil Nadu-Puducherry-Karaikal on 13th & 14th and over Assam-Meghalaya & Arunachal Pradesh during 13th-17th April, 2022. pic.twitter.com/V8dgrOA80M

