Aaj Ka Mausam: अभी और झेलनी होगी कोहरे और शीतलहर की मार, जानिए अपने शहर के मौसम का हाल 

नई दिल्ली. देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में भीषण शीतलहर का दौर जारी है. अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है जिसके कारण दृश्यता में भारी कमी आई है. साथ हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है. सफर (System of Air Quality and Weather Forecasting And Research -SAFAR) के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक्यूआई (Air quality Index) 301 तक पहुंच गया है जो बेहद खराब है. इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. इधर भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने अगले तीन से चार दिनों तक इसी तरह के मौसम की भविष्यवाणी की है.

दिल्ली और आसपास दो दिनों तक रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन से चार दिनों तक देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा. इसके साथ ही दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के हिमालयी राज्यों में 16 से 19 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में कहा है कि अगले दो दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा और तापमान में कमी आएगी. रात और सुबह को घना कोहरा का प्रकोप और भी बढ़ जाएगा.

इन जगहों पर शीतलहर

मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में अगले दो दिनों तक तापमान में भारी गिरावट आएगी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चलेगी. घने कोहरे की वजह से कुछ एयरपोर्ट पर इसका असर होगा. साथ ही हाईवे और रेलवे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा. कश्मीर में भीषण सर्दी पड़ रही है और पूरी घाटी में पारा शून्य से कई डिग्री नीचे तक लुढ़क गया है. यहां रात का तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से कई डिग्री नीचे चला गया है. राजस्थान में शुक्रवार रात सीकर 2.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के चित्तौड़गढ़, फतेहपुर (सीकर), नागौर, डबोक और अंता (बारां) में न्यूनतम तापमान क्रमश: 3.2, 3.4, 3.9, 4.4 और 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पहाड़ी राज्यों में परेशानी बढ़ी

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में हिमालयी राज्यों का तापमान शून्य से नीचे आ गया है और अगले दो तीन दिनों तक तापमान में बदलाव की संभवना नहीं है. हालांकि भारी बर्फवारी के चेतावनी जारी नहीं की गई है लेकिन घने कोहरे की वजह से तापमान में और कमी की आशंका जताई गई है. हिमाचल पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. दूसरी ओर स्काईमेट वेदर के अनुसार गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना अगले 24 घंटे के अंदर बनी हुई है.

हेल्थ पर भी पड़ेगा असर

मौसम विभाग ने कहा है कि घने कोहरे की वजह कुछ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सामने आ सकती है. कोहरे में आमतौर पर कई तरह के प्रदूषक होते हैं. ये लंग्स में जाकर इन्हें जकड़ लेते हैं. इससे लंग्स की क्षमता प्रभावित होती है और छाती में दबाव को बढ़ा देते हैं. इससे खांसी, छींक, छाती में घड़घड़ाहट और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है. अस्थमा के मरीज को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. मौसम विभाग ने कहा कि कोहरे की वजह से आंखों में इरीटेशन भी हो सकता है. इससे आंखों में सूजन और रेडनेस की समस्या बढ़ सकती है.

