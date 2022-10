दिल्ली में लगातार बारिश से गिरा पारा, अभी और बरसेंगे बादल, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट

नई दिल्ली. अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी बारिश देश के कई हिस्सों में हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखी गई है. वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में और बारिश का अनुमान जताया है. इस बीच, मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड और यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के बीच रविवार को लैंडस्लाइड के कारण टनकपुर-पिथौरागढ़ मार्ग को बंद कर दिया गया है. आईएमडी ने रविवार सुबह दिल्ली-एनसीआर, यूपी और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है.

लगातार बारिश के चलते राजधानी दिल्ली में रविवार को सड़कों पर जलभराव हो गया. शनिवार की रात से ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलभराव देखा गया. साथ ही ट्रैफिक की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ा है. हालांकि बारिश के चलते दिल्ली की हवा साफ हो गई है और तापमान में गिरावट आई है.

Uttar Pradesh | Heavy rain lashes several parts of Noida; visuals from Sector 10 pic.twitter.com/fh0uuC4Q01

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 9, 2022