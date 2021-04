बंगाल में रिकॉर्ड कोरोना मामलों के बीच अमित शाह के रोडशो में उमड़ी भीड़

कोलकाता. देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक ओर जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियां रविवार को रद्द कर दीं, तो दूसरी ओर केंद्रीय अमित शाह के रोडशो और रैलियों में लोगों की भीड़ जमा हुई. इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी देखी हुई और कोई भी इसे अमल में लाने के लिए वहां मौजूद नहीं था.

राहुल ने अपनी रैलियों को रद्द करने के साथ ही सभी अन्य नेताओं को बड़ी जन सभाएं करने के परिणामों के बारे में सोचने की सलाह दी. गांधी ने ट्वीट किया, ‘कोविड-19 के हालात के मद्देनजर, मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां स्थगित कर रहा हूं. मैं सभी नेताओं को सलाह देना चाहता हूं कि वे मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी रैलियां आयोजित करने के परिणामों के बारे में गहराई से विचार करें.’

पश्चिम बंगाल के हाबड़ा में अमित शाह के एक रोडशो के दौरान काफी लोगों की भीड़ जमा थी, जिसमें से कई लोगों ने ना तो चेहरे पर मास्क पहन रखा था और ना ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ही पालन हो रहा था. ये आलम ऐसे वक्त में हैजबकि बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं.

#WATCH | West Bengal: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah holds a roadshow in Habra.The state reported 7,713 fresh COVID19 cases and 34 deaths yesterday. pic.twitter.com/PMWR6KE5PY