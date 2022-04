कोलकाता. पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मंगलवार को लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली है. इस सीट से बीजेपी की उम्‍मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी के समर्थकों पर उनके काफिले पर हमले का आरोप लगाया है. इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग काफिले को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षाकर्मियों से मारपीट कर रहे हैं.

सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी प्रत्‍याशी अग्निमित्रा पॉल का काफिला एक रास्‍ते से गुजरा रहा है. इसी दौरान बड़ी संख्‍या में लोग उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं और कारों पर हमला कर रहे हैं. इस दौरान उनके हाथों में बांस के डंडे देखे जा सकते हैं. इस पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि टीएमसी के लोगों ने उनपर हमला किया है. उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए. उन्‍होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस पर कुछ नहीं किया.

#WATCH | West Bengal: Violence breaks out in Asansol where bypoll voting to Lok Sabha seat is underway. Agnimitra Paul, who is BJP candidate for the seat alleges, “TMC people attacked us, hurled stones at our convoy. Police doing nothing… ” pic.twitter.com/pdQGZWF57h

