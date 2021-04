Bengal Elections Live: ममता बनर्जी कोलकाता में देंगी धरना, अमित शाह-नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियां

ममता बनर्जी ने कहा है कि वह आयोग के ‘‘असंवैधानिक फैसले'' के खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में धरना देंगी. ममता ने ट्वीट किया, ‘‘निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं कल (मंगलवार) दिन में 12 बजे से गांधी मूर्ति, कोलकाता में धरना पर बैठूंगी.''

To protest against the undemocratic and unconstitutional decision of the Election Commission of India, I will sit on dharna tomorrow at Gandhi Murti, Kolkata from 12 noon.