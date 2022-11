पश्चिम बंगाल: पीएम मोदी के खिलाफ TMC विधायक के बिगड़े बोल, बीजेपी ने विधानसभा से किया 'वॉकआउट'

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक सावित्री मित्रा की कथित विवादित टिप्पणियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा से बहिर्गमन किया. भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल, मालती रवा और अन्य ने प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे अध्यक्ष विमान बनर्जी ने यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह मामला राज्य सरकार से जुड़ा नहीं है.

संविधान दिवस के दिन सदन में की कई कुछ टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाए जाने का जिक्र करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग विधानसभा में नहीं किया जा सकता. उन्होंने सदस्यों को सदन के अंदर और बाहर ऐसी टिप्पणियों से परहेज करने की सलाह दी जिससे कोई आहत हो सकता है. मालदा के माणिकचक से तृणमूल विधायक मित्रा हाल ही में उस समय विवादों में आ गईं जब उन्हें एक कथित वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य नेताओं को महाभारत का दुर्योधन और दुशासन बताते सुना गया.

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया देखें-

Ex Minister & @AITCofficial MLA of Manikchak, WB; Smt Sabitri Mitra spews venom & says that Gujaratis supplied arms to the British with the intent to keep India subjugated as a British Colony and the ‘Famed Land’ of Bapu & Patel had no contribution in the Indian Freedom Movement. pic.twitter.com/LzyIJSeE0L

