पश्चिम बंगाल: दुर्गा विसर्जन से लौट रहे लोगों पर बम से हमला, वाहनों में की गई तोड़फोड़

कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) के दुर्गापुर (Durgapur) में शनिवार रात दुर्गा विसर्जन (Durga immersion) से लौट रही भीड़ पर कुछ लोगों ने देसी बम से हमला (Bomb Attack) कर दिया. बम की आवाज से वहां पर अफरा-तफरी मच गई. हमले के दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की. घटना के समय वहां मौजूद लोगों का कहना है कि हमला उस समय हुआ जब दुर्गापुर के अन्नपूर्णा इलाके में लोग दुर्गा विसर्जन करके लौट रहे थे. खबर है कि जब तक पुलिस वहां पहुंचती और उपद्रवियों को पकड़ती उसके पहले ही सभी वहां से फरार हो गए.

जानकारी के मुताबिक दुर्गापुर के अन्नपूर्णा इलाके में शनिवार रात कुछ लोग दुर्गा विसर्जन करके

अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों गुटों के बीच पहले शराब को लेकर झगड़ा हो चुका था. खबर है कि एक गुट जब दुर्गा विसर्जन से लौट रहा था तभी दूसरे गुट के लोगों ने उन्‍हें रास्‍ते में रोक लिया और शराब खरीदने के लिए पैसे मांगने लगा.

West Bengal: A group of people hurled crude bombs and vandalised vehicles after immersion of Goddess Durga idol in Annapurna area of Durgapur yesterday

“Some people have sustained minor injuries. We’re trying to identify the attackers,” said ACP (East) Dhrubjyoti Mukherjee pic.twitter.com/T8RPpf889b

— ANI (@ANI) October 17, 2021