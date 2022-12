पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी की रैली से पहले बम ब्लास्ट, 2 की मौत, कई घायल

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले से बम ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है. ब्लास्ट वैसे समय में हुआ है जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी यहां दौरे पर आने वाले थे. शनिवार को हुए एक देसी बम विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए हैं. विस्फोट पूर्वी मिदनापुर के अर्जुन नगर इलाके में हुआ है. सूत्रों के मुताबिक घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

गौरतलब है कि TMC नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे आज पूर्वी मिदनापुर के कोंटाई में कॉलेज ग्राउंड में एक मेगा रैली करने वाले हैं. यहां वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. यह बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र भी है. इस विस्फोट में टीएमसी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं. फिलहाल पुलिस ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है.

Blast took place in ArjunNagar Gram Panchayath Naryabila village in East Medinipur .@abhishekaitc is suppose to hold rally in #Kanthi East Medinipur today. 2 bodies have been recovered and 1 critically injured. @news18dotcom @CNNnews18 pic.twitter.com/no57HJ1c0a

— Kamalika Sengupta (@KamalikaSengupt) December 3, 2022