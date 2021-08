World Tribal Day: ममता बनर्जी ने आदिवासी समुदाय संग किया डांस और बजाए ढोल, देखें VIDEO

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को झारग्राम में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में नृत्य करती नजर आईं. इस दौरान उन्होंने वहां ढोल भी बजाया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

कार्यक्रम में पहुंचीं ममता बनर्जी ने समुदाय को सम्मान देने के लिए अपनी सफेद साड़ी के ऊपर पारंपरिक पोशाक पहनी थी. समाचार एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो क्लिप को अपने ट्विटर पेज पर साझा किया है, जिस पर ऑनलाइन बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee dances, plays a drum at an event organised on the occasion of #WorldTribalDay2021 in Jhargram pic.twitter.com/fFHNDG8JQa

— ANI (@ANI) August 9, 2021