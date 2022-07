VIDEO: लोगों को पानी पुरी खिलाने के बाद अब सीएम ममता बनर्जी ने बनाया मोमोज

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा दार्जिलिंग में एक स्थानीय दुकान पर मोमोज बनाने का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो में यह देखा जा रहा है कि वह कैसे दुकानदार के साथ मिलकर मोमोज बना रही हैं. बता दें कि इससे पूर्व भी सीएम ममता बनर्जी पानी पुरी खिलाते हुए और चाय बनाती हुई नजर आई हैं. सीएम ममता बनर्जी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में ममता बनर्जी एक बुजुर्ग महिला की दुकान में बैठकर मोमोज बना रही हैं.

इससे पहले हाल ही में ममता बनर्जी लोगों को पानी पुरी खिलाया था. टीएमसी की आधिकारिक ट्विटर हैंडिल से एक वीडियो को शेयर किया गया. इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दार्जलिंग के एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से संचालित एक स्टॉल पर गईं और वहां के मालिक से लोगों के लिए पानी पुरी परोसने को कहा. इसके बाद ममला बनर्जी खुद पानी पुरी उठाईं और उसे तैयार करने के बाद वहां मौजूद बच्चों को परोसने लगीं. उन्होंने अपने हाथों खस्ता में आलू भरा और इमली के पानी में डुबो कर लोगों को परोसने लगीं. यह घटना 12 जुलाई की है.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee displayed her culinary skills as she prepared momos at a local stall in Darjeeling earlier today pic.twitter.com/rcd10keMwt

इस वीडियो को शेयर करते हुए टीएमसी ने कहा था, ‘हमारी माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी दार्जिलिंग में एसएचजी की तरफ से संचालित खाने के स्टॉल ‘संडे हाट’ पहुंची. कड़ी मेहनत के लिए महिलाओं के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाते हुए उन्होंने बंगाल की पसंदीदा फुचका की तैयारी में उनका साथ दिया और उत्साही बच्चों को स्वादिष्ट पानी पुरी भी खिलाया.

Our Hon’ble Chairperson @MamataOfficial visited SHG operated food stall, Sunday Haat in Darjeeling.

Showing her appreciation for the women’s hard work, she joined them in the preparation of Bengal’s favorite, Puchkas and also fed enthusiastic children the delectable snack! pic.twitter.com/ApBZeRDbao

