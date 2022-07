पश्चिम बंगालः मुर्शिदाबाद के कंडी जंगल में लगी भयानक आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

मुर्शिदाबाद. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कंडी वन क्षेत्र में शुक्रवार सुबह जंगल में आग लग गई. मौके पर दमकल की गाड़ियां भेजी गईं हैं. आग की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गई है. बता दें कि इससे पहले मई में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के चांदनी चौक इलाके में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई थी. बता दें कि कोलकाता के चांदनी चौक में बीते 20 मई को सुबह-सुबह कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई थी. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप अपना लिया और इलाके की कई दुकानें आग की चपेट में आ गई थीं.

सुबह-सुबह आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही कोलकाता के चांदनी चौक मार्केट इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया था. अधिकारी ने बताया था कि सुबह 5 बजे के करीब कपड़े की दुकान में आग लगी थी. दुकान से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभगा को आगजनी की सूचना दी. इसके बाद मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया.

West Bengal | A forest fire broke out in Kandi forest area in the Murshidabad district. Fire tenders were rushed to the spot (21.07) pic.twitter.com/9vWmo7VP0x

— ANI (@ANI) July 22, 2022