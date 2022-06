पश्चिम बंगाल: बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हुए गिरफ्तार, हिंसा प्रभावित इलाके में जाने से पुलिस ने रोका

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार (Sukant Majumdar) को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही पुलिस ने बीजेपी अध्यक्ष को हावड़ा जिले में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोक दिया. मजूमदार ने दावा किया कि पुलिस ने कोलकाता के उत्तरपूर्वी इलाके के न्यू टाउन में स्थित उनके आवास के बाहर अवरोधक (बैरिकेड्स) लगा दिए,जब वह हावड़ा जिले के लिए रवाना होने वाले थे. पुलिस ने मजूमदार को द्वितीय हुगली सेतु पर गिरफ्तार किया.

गौरतलब है कि भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को हावड़ा जिले के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए.

मजूमदार ने अपने घर के बाहर पत्रकारों से कहा ”मैं हावड़ा जिले के उन इलाकों का दौरा करने वाला था, जहां हमारे पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया. मैं जैसे ही निकलने वाला था, पुलिस ने मेरे घर के बाहर अवरोधक लगा दिए और मुझे घर से बाहर आने से रोक दिया.” उन्होंने कहा, ‘‘मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के तहत मुझे हावड़ा जाने से रोका जा रहा है.’’

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता और विधायक तापस राय ने आरोप लगाया कि उनकी यात्रा का इरादा सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था. राय ने कहा ”पुलिस ने उन्हें रोककर सही काम किया.”

On instruction of CM @MamataOfficial, Bengal police has house arrested me.

Didi, Bengal need strong action against people destroying property and disturbing peace in the state and not house arrest of BJP leaders.

Your protection to them is giving fuel to the fire. pic.twitter.com/QAAICp0OJE

— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) June 11, 2022