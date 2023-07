भाजपा की तथ्यान्वेषी टीम के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘भाजपा ने उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन राज्य भर में हिंसा की शायद ही कोई घटना हुई थी. फिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों है? कल भी, वोटों की गिनती के दौरान किसी की हत्या कर दी गई. निर्वाचित उम्मीदवारों को टीएमसी में शामिल होने के लिए कहा गया, अन्यथा उन्हें प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा. ममता जी, आपने बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया है. ममता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मीडिया का सामना करने और इस जीत पर अपनी खुशी साझा करने की स्थिति में आप क्यों नहीं हैं?’

#WATCH | Ravi Shankar Prasad, chief of BJP’s fact-finding team, says “BJP had a clean sweep in Uttar Pradesh, but there were hardly any instances of violence across the state. Then why is this the case in West Bengal? Even yesterday, someone was killed during the counting of… pic.twitter.com/Rjrm7OFSrM

— ANI (@ANI) July 12, 2023