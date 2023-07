West Bengal panchayat election Violence: पश्चिम बंगाल में तीन स्तरीय पंचायत चुनाव में हालात बेकाबू हो गए हैं. शनिवार को जारी चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ कैप्चरिंग से लेकर बन्दूक लहराने तक का वीडियो वायरल हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा और गुंडों द्वारा मत पेटी लेकर भागने का वीडियो जारी किया है. पार्टी ने राज्य के सत्ता में आसीन तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के सरकार पर हमला करते हुए कहा है, ‘ये पार्टी लोकतंत्र में हिंसा का उदहारण बन चुकी है.’

बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय इ वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘टीएमसी के गुंडे खुलेआम बंदूक लहरा रहे हैं और बैरकपुर, उत्तर 24 परगना जिले में एक स्वतंत्र उम्मीदवार (निर्दलीय) को धमकी दे रहे हैं.’ उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा, ‘सुबह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है. नहीं पता है अभी दिन में और कितने लोग मरेंगे, इस रक्तपात के लिए राज्य चुनाव आयोग (SEC) और सीएम ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं. उन्होंने सीएपीएफ तैनात नहीं किया…’ समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि मारे गए लोगों में 6 टीएमसी सदस्य, और भाजपा, सीपीआई (एम), कांग्रेस और आईएसएफ के एक-एक कार्यकर्ता और मरने वाले में एक अन्य व्यक्ति शामिल था, जिसकी राजनीतिक पहचान नहीं हो सकी है.

9 people have died since morning and no one knows how many more will die through the day. SEC and Mamata Banerjee are responsible for this bloodshed. They didn’t deploy CAPF… pic.twitter.com/t5XjDl6c1c



मालवीय ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि, ‘यह युद्ध जैसी स्थिति इस बात की गंभीर याद दिलाती है कि ममता बनर्जी के अधीन बंगाल कितना अराजक है. सम्मान और गरिमा के लिए पश्चिम बंगाल में लोगों का संघर्ष वास्तविक है. जब कोई ऐसी बर्बरता का सामना करता है, तो उसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के वास्तविक मूल्य का एहसास होता है… #बंगाल बचाओ.’ इसी वीडियो को शेयर करते हुए बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, ‘दीदी ने केंद्रीय बलों का विरोध इसलिए किया, ताकि उनके गुंडे बूथों पर खुलेआम बंदूक का इस्तेमाल कर सकें.’

बंगाल में कई बूथों पर हिंसक झड़पों में कई लोगों की घायल होने की खबर है. इसके अलावा, राज्य के कई हिस्सों में कथित मतपेटियों को नष्ट करने की खबर आ रही है. टीएमसी पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य कला, संस्कृति और विज्ञान का केंद्र हुआ करता था. अब यह ‘अपराध, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और खतरनाक तुष्टिकरण’ के लिए जाना जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार अपराधियों को संरक्षण देकर चुनाव के दौरान हिंसा के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है.

In a desperate bid for victory, risking their lives, they are seen running with the ballot box!

This mockery of the voting process raises the question: Is such an election necessary? Simply declaring oneself as the winner would have sufficed. pic.twitter.com/Fxtmaxbww1

