मुर्शिदाबाद. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के पहले ही दिन शुक्रवार रात मुर्शिदाबाद के खरग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर की गई हत्या के बाद तनाव है. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हिंसा के बीच मुर्शिदाबाद ज़िले के डोमकाल इलाके से पुलिस ने एक टीएमसी नेता को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि नामांकन के दौरान हो रही हिंसा के बीच सारतपुर अंचल के टीएमसी के सभापति बसीर मोल्लाह के नेतृत्व में गड़बड़ी की खबर सामने आ रही थी. पुलिस ने मौके से जब बसीर को गिरफ्तार किया तो उसने अपनी कमर में पिस्टल फसा रखी थी. पुलिस ने उससे पिस्टल बरामद कर गिरफ़्तार किया है.

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा को लेकर विपक्ष ने टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया है. आसनसाल में नामांकन प्रक्रिया के लिए डिसीआर उठाने पहुंचे माकपा और टीएमसी कर्मियों के बीच झड़प की घटना सामने आई है. आसनसोल के बाराबानी इलाक़े में शनिवार माकपा और टीएमसी कर्मियों के बीच कई बारह तनातनी की स्तिथि बनती दिखी. दोनों एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं. माकपा की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके लोगों को टीएमसी के लोग डिसीआर उठाने से रोक रहे हैं. बहरहाल पुलिस ने स्तिथि को नियंत्रित कर लिया है.

#WATCH | West Bengal: A TMC leader was arrested in Murshidabad’s Domkal after a pistol was recovered from him. The TMC leader has been taken to a nearby police station. pic.twitter.com/1iSs4t4Lxo

— ANI (@ANI) June 10, 2023