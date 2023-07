कोलकाता. पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन स्थानों पर मतदान अमान्य घोषित कर दिए थे, उन 697 बूथों पर सोमवार को फिर से मतदान हो रहा है. राज्य के ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीट के लिए शनिवार को हुए मतदान के दौरान लगभग मतदाताओं ने 61,636 मतदान केंद्रों पर वोट डाले. उन्होंने 2.06 लाख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया.

एक अधिकारी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने रविवार शाम को एक बैठक की, जिसमें वोट से छेड़छाड़ और हिंसा की खबरों पर गौर किया गया और आदेश पारित किया गया. इन घटनाओं से कई जगहों पर मतदान प्रभावित हुआ. उन्होंने बताया कि जिन बूथ पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है, वहां केंद्रीय पुलिस बल के कम से कम चार जवान तैनात किए जाएंगे. जिन जिलों में पुनर्मतदान की घोषणा की गई है, उनमें मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 174 बूथ हैं, उसके बाद मालदा में 110 बूथ हैं.

* क्षेत्र में हो रही बारिश के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जलपाईगुड़ी जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े मतदाता अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रहे हैं.

