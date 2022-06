बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने रोका, BJP नेता ने कहा- 'हावड़ा नहीं जा रहा था'

नई दिल्ली: पैगंबर मोहम्मद ( Prophet Mohammed) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी (Prophet Controversy) को लेकर पश्चिम बंगाम (West Bengal) में हालात तनाव ग्रस्त बने हुए हैं. पिछले चार दिनों से राज्य में अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाए सामने आ रही है. इस बीच रविवार को पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी (suvendu adhikari) ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस ने उन्हें पूर्व मेदिनीपुर जिले के तामलुक इलाके में पुलिस ने रोक लिया. उन्होंने कहा कि वह हिंसा प्रभावित जिले हावड़ा नहीं जा रहे थे फिर भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंसक घटनाओं के बाद हावड़ा में धारा 144 लागू है और पुलिस ने दावा किया कि ऐहतियात के तौर पर बीजेपी नेता को रोका गया. सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कथित तौर पर सूचना मिली थी कि अधिकारी हावड़ा जाने की योजना बना रहे हैं. इससे पहले शनिवार को शुभेन्दु अधिकारी ने ट्वीट करके बताया था कि वह रविवार को हावड़ा का दौरा करेंगे.

बीजेपी नेता ने पुलिस से पूछा ये सवाल

पुलिस कार्रवाई पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें तामलुक में राधामोनी में एनएच116 पर गैरकानूनी तरीके से रोका गया था. पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने पुरबा मेदिनीपुर जिला पुलिस अधिकारी को टैग करते हुए पूछा कि क्या पुरबा मेदिनीपुर जिले में भी कर्फ्यू लगा है क्या. या फिर यहां भी धारा 144 लागू है.

I have been unlawfully obstructed by @WBPolice on NH 116 at Radhamoni under Tamluk PS.@MedinipurSp is there a Curfew in place in Purba Medinipur District or Section 144 has been imposed?

I am moving towards Kolaghat for having lunch. How is it prohibited?

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) June 12, 2022