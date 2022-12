VIDEO: सैटेलाइट या अग्नि V मिसाइल? कोलकाता के आकाश में दिखी रहस्यमयी रोशनी को लेकर अटकलें

कोलकाता. कोलकाता के आसमान में करीब पांच मिनेट के लिए रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी और इस दौरान जिस किसी की भी नजर आकाश की ओर गई वो हैरान रह गए क्योंकि उन्हें तुरंत यह पता नहीं चल सका कि आखिर ये है क्या. विशेषज्ञ भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि यह किसी उल्कापिंड का हिस्सा था या उपग्रह या फिर मिसाइल.

सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, यह रहस्यमयी रोशनी शाम 5.50 बजे से शाम 5.55 बजे तक दिखी. कोलकाता के अलावा, बांकुरा, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और ओडिशा के कुछ जिलों में भी अजीब रोशनी दिखाई दे रही थी.

रोशनी चलती एवं आती हुई दिखाई दे रही थी और वह बिल्कुल शूटिंग के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली स्पॉटलाइट की तरह थी. दिलचस्प बात यह है कि यह रोशनी गुरुवार को परमाणु सक्षम अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल के रात्रि परीक्षण के साथ ही दिखाई दी. अग्नि-5 मिसाइल का प्रक्षेपण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से शाम 5.30 बजे किया गया.

Mysterious light visible in the sky in Dhanbad ( a city in jharkhand state of India )

Can you please explain this @NASAHubble @NASA @isro @SpaceX @elonmusk @rnuddkranchi @PMOIndia @MIB_India @RanchiPIB pic.twitter.com/1bYcUFLsdD

