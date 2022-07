पश्चिम बंगाल SSC भर्ती घोटालाः पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर ED अब भी मौजूद, 24 घंटे से चल रही रेड

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम अब भी कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर मौजूद है. एसएससी भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी की टीम ने शुक्रवार को पार्थ चटर्जी के यहां छापेमारी की थी. एसएससी भर्ती घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों तक में 22 जुलाई को ईडी की छापेमारी के कारण हलचल रही. राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के लोकेशन पर हुई छापेमारी में करोड़ो रुपए की नकदी ईडी ने बरामद की.

इसके साथ ही ईडी की टीम ने वर्तमान शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक माणिक भट्टाचार्य, पीके बंदोपाध्याय के यहां छापेमार कार्रवाई की. जांच एजेंसी ने चंदन मंडल उर्फ रंजन के यहां भी छापेमारी की, जिसकी इस भर्ती घोटाला मामले में एक एजेंट की भूमिका रही थी. चंदन मंडल के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं. लेकिन अर्पिता मुखर्जी के आवास से मिले 20 करोड़ रुपये नकदी चर्चा का विषय है.

क्योंकि जांच एजेंसी के मुताबिक ये जब्त करोड़ो रुपये एसएससी और शिक्षक भर्ती घोटाले से अर्जित किए गए हैं. इसी वजह से राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी. अधिकारी, विधायक माणिक भट्टाचार्य सहित अन्य कई रसूखदार नेताओं के साथ करीबी संबंध रखने वालों के यहां भी ईडी ने छापेमारी की प्रकिया को अंजाम दिया है. पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्ट चटर्जी सहित, कई तत्कालीन मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर बेहद संगीन आरोप लगे थे.

Enforcement Directorate (ED) team still present at the residence of Partha Chatterjee, former West Bengal Education Minister, in Kolkata. The team has been here since yesterday in connection with the SSC recruitment scam. pic.twitter.com/5csk0sCi6t

