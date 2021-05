Assembly Election Results Live Updates: 5 राज्यों में अबकी बार किसकी बनेगी सरकार? 8 बजे से वोटों की गिनती

केरल में वोटों की गिनती की तैयारी जोरों पर हैं. वोटों की गिनती में कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. सुरक्षा बल और चुनाव आयोग की टीम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है.

Counting of postal ballots for #KeralaAssemblypolls will begin at 8 am. Visuals from a counting centre in Kannur. pic.twitter.com/angvoLRV2v