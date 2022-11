West Bengal: टीएमसी नेता अखिल गिरी का राष्ट्रपति पर विवादित बयान, सीएम ममता बनर्जी ने मांगी माफी, एक्शन लेने का दिया आश्वासन

कोलकाता: टीएमसी नेता और मंत्री अखिल गिरी (Akhil Giri) के हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए विवादित बयान से देश की राजनीति में हलचल मची हुई है. इसे खत्म करने की कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवादित बयान पर माफी मांग ली है. बनर्जी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपने नेता के बयान के लिए हम माफी मांगते हैं. पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी. पार्टी को इस तरह के बयान से कोई मतलब नहीं है. किसी ने गलती की है और हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर दिन बयान देने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और झूठ बोलना जारी है वह अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा चाहती हूं कि डिक्शनरी से बाहर के शब्दों को नहीं चुना जाए, लेकिन कभी-कभार ‘किंभुतकीमाकर’ (इसका अर्थ अजीब होता है) शब्द का प्रयोग करती हूं, तो तुरंत उसे वापस ले ले लेती हूं.

क्या है विवाद

पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शारीरिक बनावट और रंग पर विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? हालांकि चौतरफा आलोचना होने पर गिरी ने अगले ही दिन माफी मांग ली थी. उन्होंने कहा था कि मेरा उद्देश्य राष्ट्रपति का अनादर करना नहीं था. लेकिन मेरा संदर्भ विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में बीजेपी नेताओं की मुझ पर की गई टिप्पणी का जवाब था. उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, ”यदि किसी को लगता है कि मैंने राष्ट्रपति का अनादर किया है, तो मैं इस बयान के लिए माफी मांगता हूं. देश के राष्ट्रपति का मैं बहुत सम्मान करता हूं.”

Akhil Giri has committed a mistake. I condemn his utterings and apologise on behalf of my party. My party has already apologized for it. I have great regard for the President. We’ve cautioned our MLA & if it happens in future then the party will take action: WB CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/y7lN0Nyiuv

