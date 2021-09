By-Polls: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने झोंकी ताकत, हरदीप सिंह पुरी ने घर-घर जाकर किया प्रचार

कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव (By-Polls) को लेकर बीजेपी (BJP) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. भवानीपुर विधानसभा सीट (Bhawanipur) से बीजेपी उम्‍मीदवार प्रियंका टिबरवाल (Priyanka Tibrewal) के समर्थन में आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) भी चुनावी अखाड़े में उतर आए और उन्‍होंने घर-घर जाकर बीजेपी उम्‍मीदवार के लिए प्रचार किया और मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की.

बता दें कि भवानीपुर सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और उन्‍हें बीजेपी के उम्‍मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था. ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से कड़ी टक्‍कर देने के लिए बीजेपी ने प्रियंका टिबरवाल को मैदान में उतारा है.

West Bengal: Union Minister Hardeep Singh Puri conducts door-to-door campaign in Bhabanipur Assembly constituency in support of BJP candidate Priyanka Tibrewal who is contesting the by-election against CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/bXbYxsc8xv

— ANI (@ANI) September 22, 2021